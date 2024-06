En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Entre-Deux pour ces élections législatives ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Nouveau Front populaire ? Or la Nupes était absente aux législatives il y a deux ans à Entre-Deux. C'est un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au premier tour, avec 36,46% des voix. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est Nathalie Bassire (Divers droite ) qui l'emportait. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 7,45% à Entre-Deux le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 16,49% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,5% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,32% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 29% cette fois.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Entre-Deux à l'issue des législatives ? Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? La progression du RN semble déjà solide à Entre-Deux entre le score de Jordan Bardella en 2019 (36,19%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (40,66%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 40,66% pour la liste RN à Entre-Deux début juin Le résultat de ces législatives fera probablement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Entre-Deux, avec 40,66%. Le mouvement nationaliste devançait alors Manon Aubry à 16,49% et Valérie Hayer à 8,59%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Entre-Deux au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est probablement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Entre-Deux avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 30,71%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 36,25% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec respectivement 17,23% et 3,35% des voix. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 65,86% contre 34,14% pour Macron.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville d'Entre-Deux, grattant 12,56% des suffrages sur place, contre 36,46% pour Bachil Valy (La République en Marche). Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Analyse démographique des législatives à Entre-Deux Dans la ville d'Entre-Deux, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 28,83% et une densité de population de 101 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2052,81 euros/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (27,11%) et le nombre de résidences HLM (4,67% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Entre-Deux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 52,04% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Entre-Deux : analyse du niveau d'abstention aux législatives Pour comprendre le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, 30,71% des inscrits sur les listes électorales d'Entre-Deux (La Réunion) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 37,89% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,39% au premier tour et seulement 33,58% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.