Résultat des législatives à Épernay : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les 20,87% de la coalition de gauche font envie La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, est un saut dans le vide. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,79% à Épernay. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 7,87% de Manon Aubry (LFI), les 3,4% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,32% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 22% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Épernay, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 20,87% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,14% pour Yannick Jadot, 2,48% pour Fabien Roussel et 1,2% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Épernay Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 10 points à Épernay entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 30% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Épernay le 9 juin dernier Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme encore plus pertinent au moment du scrutin de ces législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Épernay, avec 37,05%, soit 2221 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 16,9% et Raphaël Glucksmann à 10,79%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Épernay lors de l'élection présidentielle Le choix du président de la République est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Épernay lors du premier tour de la présidentielle avec 29,34%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 27,78%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,41% et 6,59% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 45,68% contre 54,32%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Aux législatives en 2022 à Épernay, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 22,06% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 33,54% pour Eric Girardin (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 56,52%. Eric Girardin s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Épernay : quand les données démographiques façonnent les urnes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Épernay mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,82% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (35,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 5 623 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,75% et d'une population immigrée de 10,54% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Épernay mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,11% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives à Épernay À Épernay, l'un des facteurs clés des élections législatives sera incontestablement le niveau d'abstention. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 64,00% des électeurs dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 63,78% au premier tour, ce qui représentait 9 531 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 37,66% au premier tour et seulement 36,62% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Épernay ? Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national sont de nature à ramener les citoyens d'Épernay dans les isoloirs.