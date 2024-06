En direct

19:34 - À Essigny-le-Grand, quels sont les scénarios de reports du vote de gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Nouveau Front populaire ? Le jour du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 13,65% des bulletins dans la localité. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,53% à Essigny-le-Grand. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 14% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 14 points gagnés en 5 ans par le RN à Essigny-le-Grand Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 36% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 48,64% pour la liste RN à Essigny-le-Grand le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble d'autant plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Essigny-le-Grand, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 48,64% des voix devant Valérie Hayer à 15,89% et Raphaël Glucksmann à 8,53%. Ce sont alors 251 votants qui l'ont choisie dans la localité.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections d'Essigny-le-Grand ? L'élection du président de la République est incontestablement la principale clé pour juger une tendance politique locale. La ville d'Essigny-le-Grand avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022 puisque la figure de l'ancien Front national s'imposait avec 36,01% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,95% et 13,86% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 8,02% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,86% contre 50,14%.

12:32 - Julien Dive (Les Républicains) en pôle position lors des législatives 2022 à Essigny-le-Grand Le score obtenu par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour cette élection législative à l'échelle locale. Lors des dernières législatives à Essigny-le-Grand, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 28,11% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 40,94% pour Julien Dive (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 62,16%. Julien Dive s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Essigny-le-Grand : démographie et socio-économie impactent les législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Essigny-le-Grand comme dans toute la France. Dotée de 501 logements pour 1 054 habitants, la densité de la ville est de 78 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 43 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 571 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,23%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 54,97% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 61,11% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 65,25 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, à Essigny-le-Grand, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Essigny-le-Grand À Essigny-le-Grand (02690), l'un des critères clés de ce scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,68% au premier tour et seulement 46,26% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,04% dans la commune, contre une abstention de 19,45% au second tour. Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?