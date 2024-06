En direct

19:34 - Les électeurs de la coalition de gauche scrutés Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 14,67% des bulletins dans la commune. Une poussée à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 5,43% à Étreillers. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 9% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,76%), de Marie Toussaint (1,67%) ou encore de Léon Deffontaine (0,63%).

18:42 - Le RN a fortement avancé à Étreillers Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 41% ou plus à Étreillers ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella largement au-dessus de sa moyenne nationale à Étreillers il y a trois semaines Ces résultats de la présidentielle et des législatives remontent à deux ans déjà, une éternité en politique. C'est en effet la liste poussée par Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Étreillers, avec 54,49% des votes exprimés devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 13,57%, et François-Xavier Bellamy avec 7,1%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Étreillers au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La cheffe de file du Rassemblement national prenait les devants avec 37,52% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,96% et 10,99% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 8,48% des voix. La patronne du RN avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 60,57%.

12:32 - Julien Dive (Les Républicains) en tête lors des législatives 2022 à Étreillers Regarder le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Étreillers, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 33,74% des votants ayant voté pour son binôme, contre 35,21% pour Julien Dive (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 58,63%. Julien Dive remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Étreillers et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Étreillers comme dans toute la France. Avec une population de 1 182 habitants répartis dans 482 logements, ce village présente une densité de 139 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 49 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 657 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (84,85%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 30,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 45,51% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,94 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Ainsi, à Étreillers, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Étreillers : les législatives débutent L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Au moment des dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,93% dans la commune d'Étreillers, à comparer avec un taux d'abstention de 44,47% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,26% au premier tour et seulement 52,71% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.