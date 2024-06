Résultat des législatives à Évry-Courcouronnes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Évry-Courcouronnes, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces législatives sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Évry-Courcouronnes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 41,83% des votes dans la commune. Quelle part votera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 11,66% à Évry-Courcouronnes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (36,71%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,4%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,82%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 52% sur place.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Évry-Courcouronnes avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on peut constater une progression de 2 points à Évry-Courcouronnes. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 15 points par rapport à la dernière élection législative. De quoi s'attendre à près de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - L'exception Évry-Courcouronnes lors des élections du 9 juin Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il convient d'observer avec attention. Un véritable séisme… Même s'il y a des exceptions ! C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Évry-Courcouronnes lors des dernières élections des eurodéputés à Évry-Courcouronnes, avec 36,71% des suffrages. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 17,02% dans la ville. Raphaël Glucksmann échouait troisième, avec 11,66%.

14:32 - 50,08% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Évry-Courcouronnes L'élection à la présidence de la République est incontestablement la référence pour estimer une tendance politique locale. Dans la ville d'Évry-Courcouronnes, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec 11,54%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 50,08% et 21,61% des votes. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 72,5% contre 27,5% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Évry-Courcouronnes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection législative 2024 au niveau local, comme au niveau national. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune d'Évry-Courcouronnes en 2022, lors des élections législatives, avec 10,82% au premier tour, contre 41,83% pour Farida Amrani (LFI-PS-PC-EELV), Évry-Courcouronnes étant partie intégrante de la 1ère circonscription de l'Essonne. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Évry-Courcouronnes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des législatives, Évry-Courcouronnes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 66 177 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 6 543 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 15 907 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (66,11%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 13 550 résidents étrangers, représentant 20,50% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2144,82 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,05%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Évry-Courcouronnes, où les moins de 30 ans représentent 46% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - C'est le moment de voter à Évry-Courcouronnes pour les législatives Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 66 517 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des européennes, sur les 30 337 inscrits sur les listes électorales à Évry-Courcouronnes, 43,02% étaient allés voter. Le taux de participation était de 36,41% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 36,91% au premier tour. Au deuxième tour, 37,3% des citoyens se sont déplacés. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 59,36% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 67,63% au premier tour, c'est-à-dire 22 545 personnes.