Résultat des législatives à Fécamp : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Fécamp ? L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann avait glané 13,51% à Fécamp pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 25% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 23,98% des voix dans la commune.

18:42 - Un vote RN majoritaire à Fécamp à 20 jours des législatives Alors que déduire de cet ensemble de scores ? La progression du RN est déjà forte à Fécamp entre le score de Jordan Bardella en 2019 (32,14%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,04%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 31% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Au début du mois, la petite démonstration du RN à Fécamp Le résultat des élections bien plus récemment encore est historique. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc d'autant plus sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Fécamp, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 39,04% des suffrages contre Valérie Hayer à 15,17% et Raphaël Glucksmann à 13,51%. Ce sont alors 2355 habitants qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Fécamp lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen l'emportait avec 30,9% au 1er tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,11% et 20,39% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 4,4% des voix. Avec 49,78%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,22%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives 2024 au niveau local. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Fécamp, grattant 23,15% des voix sur place, contre 30,61% pour Marie-Agnès Poussier-Winsback (LREM). Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Fécamp : démographie et socio-économie impactent les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Fécamp apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 18 016 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 940 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 4 800 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,01% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 227 personnes (1,26%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 711 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,25%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Fécamp, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Fécamp L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Début juin, durant les élections européennes, 54,95% des personnes habilitées à participer à une élection à Fécamp avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 51,01% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,31% au premier tour et seulement 58,24% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017.