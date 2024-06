Résultat des législatives à Férin : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les enjeux locaux de Férin : tour d'horizon démographique

Devant le bureau de vote de Férin, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 631 logements pour 1 447 habitants, la densité de la ville est de 267 hab/km². Ses 67 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,41%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 26,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 41,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 180,03 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, Férin incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.