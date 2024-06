En direct

19:46 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Flavy-le-Martel à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,94% des votes dans la commune. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 9,29% à Flavy-le-Martel. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 15% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 15 points grattés en 5 ans par le RN à Flavy-le-Martel Que retenir de cette combinaison de scores ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 15 points à Flavy-le-Martel entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera pas loin des 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 52,88% bien au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Flavy-le-Martel au début du mois Le verdict qui est tombé lors des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Il y a quelques semaines en effet, à Flavy-le-Martel, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 52,88% des votes devant Valérie Hayer à 11,54% et Raphaël Glucksmann à 9,29%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Flavy-le-Martel lors de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La cité de Flavy-le-Martel avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la cheffe du parti d'extrême droite terminait avec 41,41% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,84% et 16,03% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 6% des voix. La candidate du RN s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,08%, devant Emmanuel Macron à 37,92%.

12:32 - Quel résultat pour le RN ce soir à Flavy-le-Martel ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait en pôle position à Flavy-le-Martel au cours des élections des députés en 2022. C'est en effet Lola Puissant qui se classait en tête au premier tour avec 34,79% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Aisne. C'est pourtant Julien Dive (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Flavy-le-Martel au second tour, avec 53,20%.

11:02 - Flavy-le-Martel et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Flavy-le-Martel comme partout en France. Dotée de 709 logements pour 1 661 habitants, la densité de la ville est de 130 habitants/km². L'existence de 53 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,99% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,74% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 416,66 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Flavy-le-Martel manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Flavy-le-Martel ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Début juin, pendant les élections européennes, 56,51% des personnes en capacité de voter à Flavy-le-Martel avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 53,76% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,27% au premier tour. Au deuxième tour, 46,16% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Flavy-le-Martel pour les législatives 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.