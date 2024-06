En direct

19:41 - À Fons, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, a des chances d'en attirer une portion. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,78% des bulletins dans la localité. Une somme à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 13,66% à Fons le 9 juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit une somme de 25% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Fons Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à environ 40% voire plus à Fons ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à 47,89% à Fons au début du mois Regarder quelques jours en arrière apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent majeur. 47,89% des voix ont en effet cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Fons, contre Raphaël Glucksmann à 13,66% et Valérie Hayer à 7,46%. Le RN a rassemblé ainsi 340 votants de Fons.

14:32 - Fons avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle La commune de Fons avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel de 2022. La cheffe du parti frontiste prenait la tête avec 36,16% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 17,6% et 17,06% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 9,87% des suffrages. Au deuxième tour de l'élection, c'est encore Marine Le Pen qui passait devant à Fons avec 63,25%, devant Emmanuel Macron à 36,75%.

12:32 - Quel verdict à Fons pour le Rassemblement national aux élections législatives ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Les législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le RN à Fons. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Gard, c'est Jean-Marie Launay qui arrivait en tête au premier tour avec 35,24%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 57,23%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,77%.

11:02 - Les données démographiques de Fons révèlent les tendances électorales Dans la ville de Fons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,69% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 45,0% de population active et une densité de population de 150 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,44%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 589 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,09%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,31%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fons mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,05% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Abstention à Fons : que retenir des précédentes élections ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes élections ? Lors des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 40,28% des inscrits sur les listes électorales de Fons (Gard). Le taux d'abstention était de 39,47% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,15% au premier tour. Au second tour, 51,32% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Fons ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 127 personnes en âge de voter dans la ville, 14,73% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 17,26% au second tour.