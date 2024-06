Résultat des législatives à Fontenailles : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel était le résultat des européennes à Fontenailles le 9 juin dernier ? Le résultat des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Si on se penche sur le détail, 195 électeurs de Fontenailles ont en effet choisi le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 41,76% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 10,71% et Manon Aubry à 8,99%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Fontenailles au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix du président de la République qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Fontenailles. Marine Le Pen écrasait le match avec 32,72% au 1er tour, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 23,44% et 20,09% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 8,07% des suffrages. Rebelotte pour la candidate du RN au second tour contre Macron avec 54,98%.

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Fontenailles ? Le résultat obtenu par le RN sera un point d'observation clé pour ces élections législatives à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives à Fontenailles, le RN terminait à la deuxième place, 26,55% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,51% pour Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (60,78%). Jean-Louis Thiériot conservait donc son avance sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Fontenailles Dans la commune de Fontenailles, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,91% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 39 hab par km² et 52,96% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,85%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 408 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,14%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (2,9%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,61% à Fontenailles, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Fontenailles : scrutin en cours Ce dimanche, lors des législatives à Fontenailles (77370), qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 843 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,05% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,2% au second tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,11% au premier tour. Au second tour, 55,8% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Fontenailles ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?