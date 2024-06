Résultat des législatives à Fort-de-France : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Or il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Fort-de-France. C'est pourtant un Johnny Hajjar, affilié Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 61,54% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour avec 58,74%. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 18,07% à Fort-de-France. Mais ce sont 43% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (19,52%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,25%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,95%).

18:42 - Le Rassemblement national favori à Fort-de-France pour les législatives ? Difficile d'établir des parallèles dans cette avalanche de chiffres. Mais des pistes apparaissent… Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et en 2024, on observe une progression de 3 points à Fort-de-France. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 15 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prévoir plus de 10% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Fort-de-France à contre-courant lors des européennes du 9 juin Un autre scrutin bien plus proche est venu bousculer l'équilibre trouvé il y a deux ans. Même si tous les secteurs ne sont pas concernés au même niveau. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Fort-de-France lors des récentes élections des eurodéputés, avec 19,52% des bulletins. La liste surpassait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 18,07% dans la commune. Valérie Hayer achevait l'élection troisième, avec 16,33%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Fort-de-France ? Le scrutin présidentiel est probablement la clé pour jauger une tendance politique locale. Elément saillant : le RN avait affiché au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Fort-de-France que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La patronne du parti avait rassemblé 11,33% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 54,82%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 16,17% et Marine Le Pen avec 11,33%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 57,8% contre 42,2%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Fort-de-France Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Fort-de-France, récoltant 3,42% des voix sur place, contre 61,54% pour Johnny Hajjar (Divers gauche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Divers gauche avec 41,26% contre 58,74% pour les vainqueurs. Johnny Hajjar conservait donc son avance sur place.

11:02 - Fort-de-France et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Fort-de-France se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 74 921 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 12 489 entreprises, Fort-de-France se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (52,87%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 3 743 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,42%, Fort-de-France est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2261,9 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 22,44%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Fort-de-France, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Fort-de-France : quel sera le taux de participation ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Fort-de-France, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 60 281 personnes en âge de voter dans la ville, 42,31% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 43,91% au deuxième tour, c'est-à-dire 26 477 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 21,21% au premier tour et seulement 23,84% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Fort-de-France ? Les études révèlent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?