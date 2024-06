En direct

19:41 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à Gagnières ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en séduire une part. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Gagnières, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,27% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,05% pour Yannick Jadot, 2,57% pour Fabien Roussel et 1,28% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 10,22% à Gagnières. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante évolution du RN à Gagnières Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit à environ 30% voire plus à Gagnières ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,78% pour la liste Rassemblement national à Gagnières début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est très parlant. Le 9 juin en effet, à Gagnières, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, récoltant 47,78% des voix devant Raphaël Glucksmann à 10,22% et Valérie Hayer à 7,56%.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Gagnières Marine Le Pen avait fini première avec 33,39% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Gagnières. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,11% et Emmanuel Macron troisième avec 18,14%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 5,46% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 62,73%, devant Emmanuel Macron à 37,27%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Gagnières Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très commenté pour ces élections, localement, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Gagnières, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 26,61% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,27% pour Michel Sala (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il triomphait pourtant avec 50,42% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (49,58%). C'est donc Jean-Marie Launay chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Les défis socio-économiques de Gagnières et leurs implications électorales Dans les rues de Gagnières, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 089 habitants répartis dans 785 logements, ce bourg présente une densité de 106 habitants/km². Avec 76 entreprises, Gagnières se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (39,49%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 32,35% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 29,6% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 663,19 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En résumé, à Gagnières, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Gagnières : l'abstention en question L'un des critères importants de ces élections législatives 2024 sera sans nul doute le taux d'abstention à Gagnières (30160). La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient en mesure faire augmenter la participation à Gagnières. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,9% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 74,55% au second tour, c'est-à-dire 618 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,39% au premier tour et seulement 46,56% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Gagnières cette année ? Quel député remplacera Jean-Marie Launay dans la 5ème circonscription du Gard ?