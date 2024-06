En direct

19:43 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Gamarde-les-Bains à la loupe Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Gamarde-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet glané 39,86% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 17,32% à Gamarde-les-Bains début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (5,32%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (1,54%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,74%) le 9 juin. Soit un total de 25% sur place.

18:42 - 11 points gagnés en 5 ans par le RN à Gamarde-les-Bains Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à son niveau national à Gamarde-les-Bains le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un précédent essentiel. 31,39% des voix se sont en effet tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Gamarde-les-Bains, contre Raphaël Glucksmann à 17,32% et Valérie Hayer à 14,41%. Le RN a attiré ainsi pas moins de 183 électeurs de Gamarde-les-Bains.

14:32 - Gamarde-les-Bains avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,77% contre 27,23% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,32% et 11,15% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,92% contre 58,08%.

12:32 - Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives 2022 à Gamarde-les-Bains Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Gamarde-les-Bains, cumulant 18,71% des voix sur place, contre 39,86% pour Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Il en ira de même au second tour, le parti voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

11:02 - Élections à Gamarde-les-Bains : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique de Gamarde-les-Bains contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 64 hab/km² et 45,05% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 9,06% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (14,66%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 588 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,42%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,67%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Gamarde-les-Bains mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,84% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Elections législatives précédentes à Gamarde-les-Bains : état des lieux L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 à Gamarde-les-Bains (40380). Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 83,18% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 82,33% au premier tour, c'est-à-dire 871 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 55,26% au premier tour. Au deuxième tour, 51,88% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Gamarde-les-Bains ? La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français, cumulée avec les craintes dues au conflit militaire entre la Palestine et Israël, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Gamarde-les-Bains.