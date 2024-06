Résultat des législatives à Gap : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Gap, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Gap, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,06% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 16,83% à Gap. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 31% sur place.

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement gagné du terrain à Gap en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Gap entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Gap dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Gap, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, cumulant 30,05% des votes devant Raphaël Glucksmann à 16,83% et Valérie Hayer à 16,07%. Dans le détail, 4663 votants ont alors été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Gap au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Chez les électeurs de Gap, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 21,47%, la présidente du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,15% et 21,52% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 58,89% contre 41,11% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité.

12:32 - Michel Philippo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Gap Analyser le dernier scrutin législatif semble logique au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Gap, couverte par la 1ère circonscription des Hautes-Alpes, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 28,06%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 18,15%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (53,03% contre 46,97% pour le RN). C'est en revanche Pascale Boyer (La République en Marche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Comprendre l'électorat de Gap : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Gap regorge de diversité et d'activités. Avec ses 40 500 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 666 entreprises, Gap se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (74,37%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les 1 940 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 628 euros/an, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. À Gap, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de voter à Gap pour les élections législatives L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Début juin, lors des européennes, 52,84% des inscrits sur les listes électorales de Gap avaient pris part au scrutin, contre une participation de 50,56% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,26% au premier tour et seulement 46,8% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,28% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 72,19% au second tour, soit 21 377 personnes.