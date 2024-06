En direct

19:51 - Quel résultat pour le Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,97% à Gauchy. Mais ce sont 20% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (6,99%), de Marie Toussaint (1,56%) ou encore de Léon Deffontaine (5,01%). A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané également 20,42% des bulletins dans la commune.

18:42 - Une évolution notable du Rassemblement national à Gauchy Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà gagné 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN soit tout proche des 40% ou plus à Gauchy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN bien au-dessus de son niveau national à Gauchy il y a trois semaines Le résultat de ces législatives va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes 2024 à Gauchy. Le bulletin cumulait 52,03% des votes, soit 998 voix, devant Valérie Hayer à 9,65% et Raphaël Glucksmann à 8,97%.

14:32 - 39,12% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Gauchy C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait offert un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 à Gauchy. Marine Le Pen glanait 39,12% au premier round. En 2e et 3e places, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,63% et 19,73% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 5,7% des voix pour sa part. Nouveau coup de marteau de la candidate du RN au second tour contre Macron avec 61,12%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national en 2022 Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un enjeu clé au niveau local pour cette élection du Parlement 2024. Le RN arrivait en pôle position à Gauchy lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Lola Puissant devant ses concurrents au premier tour, avec 32,17% dans la cité, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Aisne. Julien Dive (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,27%.

11:02 - Les données démographiques de Gauchy révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Gauchy comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 5 204 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 192 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (78,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 123 résidents étrangers, soit 2,36% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 196 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,65%, annonçant une situation économique instable. À Gauchy, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Gauchy : quel était le niveau de participation aux précédentes élections législatives ? L'un des critères forts des législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Gauchy (02430). Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 120 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 26,7% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 28,3% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 55,29% au premier tour et seulement 57,08% au second tour. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?