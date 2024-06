En direct

19:48 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude à Grenade-sur-l'Adour pour ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Grenade-sur-l'Adour, le binôme Nupes avait en effet réuni 36,19% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 14,63% à Grenade-sur-l'Adour. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 4,74% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2% de Marie Toussaint (EELV) et les 2% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 22% cette fois.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le RN à Grenade-sur-l'Adour Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 27% ou plus à Grenade-sur-l'Adour ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Grenade-sur-l'Adour le 9 juin dernier On ne peut oublier le scrutin qui s'est tenu il y a quelques semaines. Dans le détail, 312 habitants de Grenade-sur-l'Adour passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a convaincu 32,84% des voix devant Valérie Hayer à 15,47% et Raphaël Glucksmann à 14,63%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Grenade-sur-l'Adour au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,9% contre 29,45% pour Emmanuel Macron. Grenade-sur-l'Adour n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 13,38% et 10,34% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 45,64% contre 54,36%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Grenade-sur-l'Adour ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Grenade-sur-l'Adour, grappillant 19,14% des votes sur place, contre 36,19% pour Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Nupes (57,96% contre 42,04% pour le RN). Boris Vallaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Grenade-sur-l'Adour : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Grenade-sur-l'Adour, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 2 430 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 168 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (80,28%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,6% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 34,53% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 393,53 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. À Grenade-sur-l'Adour, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Grenade-sur-l'Adour Pour comprendre le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections passées. Lors des précédentes élections européennes, 48,99% des inscrits sur les listes électorales de Grenade-sur-l'Adour avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 49,55% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,69% au premier tour. Au deuxième tour, 55,18% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Grenade-sur-l'Adour pour les élections législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 25,75% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 24,07% au premier tour.