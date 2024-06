En direct

19:34 - Quels peuvent être les reports des voix Nupes à Grugies ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Grugies, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,4% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 5,52% à Grugies le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 3,22% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,68% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 13% cette fois.

18:42 - L'époustouflante progression du RN à Grugies Que peut-on tirer de toutes ces statistiques ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 18 points à Grugies entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 37% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 56,32% pour Bardella à Grugies le 9 juin dernier Les résultats de ces législatives vont peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. 56,32% des suffrages sont en effet tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Grugies, face à Valérie Hayer à 11,26% et François-Xavier Bellamy à 8,28%. Le RN s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 245 électeurs de Grugies.

14:32 - 39,87% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Grugies La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Grugies. Marine Le Pen terminait à 39,87% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,61% et 18,52% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 4,08% des suffrages. Pour le 2e tour, c'est également la cheffe de file du Rassemblement national qui passait devant à Grugies avec 58,74%, devant Emmanuel Macron à 41,26%.

12:32 - À Grugies, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Il y a deux ans, lors des législatives à Grugies, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 29,07% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,40% pour Julien Dive (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (55,87%). Julien Dive s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Grugies aux législatives Dans les rues de Grugies, le scrutin est en cours. Dotée de 563 logements pour 1 259 habitants, la densité de la ville est de 258 hab/km². Avec 31 entreprises, Grugies permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 35% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,42% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,35% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 109,63 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Grugies démontre l'attachement des habitants aux idées de la France.

09:32 - Grugies : la mobilisation des citoyens aux élections législatives À Grugies (02680), l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,12% au premier tour. Au deuxième tour, 39,02% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Grugies ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 77,33% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,61% au premier tour, soit 651 personnes. L'inflation dans le pays est en mesure faire augmenter le taux de participation à Grugies.