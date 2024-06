En direct

19:43 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Habas Une autre question qui accompagne ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait cumulé 14,13% à Habas pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 25% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Habas, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 42,38% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les intentions de vote ?

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Habas en 5 ans Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais des indices se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Habas dans la moyenne nationale concernant le RN au début du mois Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'étudier avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous occupe désormais. 29,7% des voix ont en effet cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Habas, face à Valérie Hayer à 15,57% et Raphaël Glucksmann à 14,13%. Le RN s'est imposé avec pas moins de 185 électeurs d'Habas.

14:32 - Habas avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,15% contre 27,53% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,63% et 12% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,72% contre 60,28%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Habas ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN n'a pas convaincu à Habas en 2022, lors des élections législatives, avec 16,37% au premier tour, contre 42,38% pour Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV), Habas étant partie intégrante de la 3ème circonscription des Landes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 37,70% contre 62,30% pour les vainqueurs. Boris Vallaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Habas : une analyse socio-démographique La structure démographique et socio-économique d'Habas façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,74%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (67,64%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (21,13%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 635 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,31%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,13%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Habas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,49% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Habas Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 492 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 58,47% des inscrits sur les listes électorales d'Habas avaient pris part au scrutin. La participation était de 60,83% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,17% au premier tour. Au second tour, 52,82% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Habas ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.