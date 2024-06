En direct

19:50 - À Hagetmau, quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Hagetmau, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,71% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 19,94% à Hagetmau. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 25% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Un Rassemblement national victorieux à Hagetmau à 20 jours des législatives Que tirer de cet ensemble de scores ? Le RN pourrait s'approcher de 20% à Hagetmau lors du premier tour de ces législatives si la tendance anticipée par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité de 30 à 35% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le calcul est accrobatique, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Hagetmau le 9 juin Le résultat des élections il y a quelques jours est majeur. Regarder juste derrière peut donc sembler d'autant plus logique au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Hagetmau, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 28,16% des votes face à Raphaël Glucksmann à 19,94% et Valérie Hayer à 17,94%. Ce sont alors 562 habitants qui ont été séduits par le RN dans la commune.

14:32 - À Hagetmau, le résultat de la présidentielle toujours pertinent Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,68% contre 31,45% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 12,89% et 12,76% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 38,15% contre 61,85%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Hagetmau ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très commenté. Le RN n'a pas convaincu à Hagetmau il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,57% au premier tour, contre 39,76% pour Jean-Francois Broquères (LREM), Hagetmau étant partie intégrante de la 3ème circonscription des Landes. Hagetmau se tournera d'ailleurs encore vers Jean-Francois Broquères au second tour, finalement en tête localement avec 51,12%.

11:02 - Élections législatives à Hagetmau : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique d'Hagetmau façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,42%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (63,45%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,88%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 167 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,91%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (11,68%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Hagetmau mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,12% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Hagetmau ? À Hagetmau (40700), la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,43% au premier tour et seulement 59,38% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Hagetmau ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 639 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,85% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 82,08% au premier tour, ce qui représentait 2 987 personnes. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes dues à la guerre en Ukraine, sont de nature à modifier les décisions que prendront les électeurs d'Hagetmau.