En direct

19:34 - À Harly, quels sont les scénarios de reports du score de gauche ? L'autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Harly, le binôme Nupes avait en effet glané 21,05% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,8% à Harly le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 5,39% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,96% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,94% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 17% cette fois.

18:42 - La forte progression du Rassemblement national à Harly Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette avalanche de résultats. Mais des indices se distinguent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 18 points à Harly entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut imaginer que le RN sera à près de 36% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Harly le 9 juin Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Harly, à 49,18%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 12,91% et Raphaël Glucksmann à 9,8%.

14:32 - À Harly, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La communauté électorale d'Harly avait offert un net avantage à Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel de 2022. La leader de l'ancien Front national terminait avec 34,07% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,69% et 18,66% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 5,45% des suffrages. Pour le second tour du scrutin, c'est également la cheffe de file du parti frontiste qui gagnait à Harly avec 54,52%, devant Emmanuel Macron à 45,48%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Harly Le résultat du RN sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Lors des dernières législatives à Harly, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 28,42% des votants ayant choisi son binôme, contre 32,28% pour Julien Dive (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (56,80%). Julien Dive s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les données démographiques d'Harly révèlent les tendances électorales Dans les rues d'Harly, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 557 habitants répartis dans 809 logements, cette ville présente une densité de 438 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 45 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 979 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,1%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 38,06% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 33,41% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 31,06 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Harly manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Harly L'observation des précédentes élections permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Début juin, durant les élections européennes, le taux d'abstention représentait 45,65% des électeurs d'Harly, contre un taux d'abstention de 43,55% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,39% au premier tour. Au deuxième tour, 53,79% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 25,86% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,05% au premier tour.