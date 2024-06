En direct

19:34 - Sur quel candidat vont converger les 23,45% de la Nupes à Holnon ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est un saut dans le vide. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Holnon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,45% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,63% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,85% pour Yannick Jadot, 3% pour Fabien Roussel et 0,96% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 10,02% à Holnon le 9 juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 18% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Progression fulgurante du RN à Holnon en 5 ans Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble encore plus forte. Le parti a en effet déjà gagné 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 36% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score du Rassemblement national à Holnon il y a trois semaines Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a dominé les élections du Parlement européen à Holnon. Le bulletin glanait 51,07% des suffrages, contre Valérie Hayer à 11% et Raphaël Glucksmann à 10,02%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Holnon lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Holnon à l'issue de la présidentielle 2022 avec pas moins de 35,46% des électeurs au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,64% et 15,63% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 7,21% des voix. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN l'avait aussi emporté avec 56,39%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Holnon ? Il y a deux ans, lors des législatives à Holnon, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 28,95% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 31,97% pour Julien Dive (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 54,95%. Julien Dive conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Holnon : un éclairage démographique Dans les rues de Holnon, les élections sont en cours. Avec ses 1 356 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 55 entreprises, Holnon est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (90,13%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,09% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2492,79 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, Holnon incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Holnon Ce 30 juin, lors des élections législatives à Holnon (02760), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,54% au premier tour et seulement 49,71% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Holnon pour les élections législatives ? En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 039 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,09% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 17,52% au second tour.