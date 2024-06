En direct

19:34 - Quels peuvent être les reports pour les voix de la Nupes à Homblières ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,42% des voix dans la localité. Une poussée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (15,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,29% pour Yannick Jadot, 2,15% pour Fabien Roussel et 0,91% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment atteint 11,04% à Homblières le 9 juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 16% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,29%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,98%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,32%).

18:42 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Homblières en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus à Homblières ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Homblières le 9 juin dernier ? Il y a une élection qui est depuis venue tout bouleverser. 49,59% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Homblières, face à Valérie Hayer à 11,2% et Raphaël Glucksmann à 11,04%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé avec pas moins de 301 électeurs d'Homblières.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Homblières au premier tour de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini en tête avec 35,03% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Homblières. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,04% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,76%. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,14% des voix pour sa part. En finale du scrutin, c'est également la candidate de l'ancien FN qui avait le plus convaincu avec 55,21%, devant Emmanuel Macron à 44,79%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Homblières ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Homblières, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 31,15% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 35,46% pour Julien Dive (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (59,18%). Julien Dive s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Homblières et leurs implications électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Homblières mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,59% et une densité de population de 103 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (13,1%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 594 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,64%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,53%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Homblières mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,34% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Homblières Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, parmi les 1 144 inscrits sur les listes électorales à Homblières, 46,15% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 42,78% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,08% au premier tour. Au second tour, 52,27% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Homblières cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.