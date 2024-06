Résultat des législatives à Illkirch-Graffenstaden : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Illkirch-Graffenstaden La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en séduire une portion. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 15,64% à Illkirch-Graffenstaden pour ces élections continentales. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 32% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 23,28% des suffrages dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (20,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,45% pour Yannick Jadot, 1,47% pour Fabien Roussel et 1,73% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Illkirch-Graffenstaden lors des législatives ? Difficile de trouver une logique politique dans tous ces scores. Mais des pistes émergent… Le Rassemblement national pourrait se stabiliser à 20% à Illkirch-Graffenstaden lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les européennes se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la municipalité.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Illkirch-Graffenstaden le 9 juin dernier Le résultat des élections il y a quelques semaines est incontournable. Regarder juste derrière semble donc plus que jamais avisé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. 24,94% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Illkirch-Graffenstaden, face à Valérie Hayer à 18,83% et Raphaël Glucksmann à 15,64%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi 2457 électeurs d'Illkirch-Graffenstaden.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Illkirch-Graffenstaden lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection du locataire de l'Elysée. Chez les habitants d'Illkirch-Graffenstaden, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 18,99%, la patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,91% et 20,18% des bulletins exprimés. Le deuxième tour laissera en retrait la patronne du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 67,34% contre 32,66% pour Le Pen.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives 2022 à Illkirch-Graffenstaden Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune d'Illkirch-Graffenstaden, grappillant 15,99% des voix sur place, contre 38,01% pour Sylvain Waserman (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Sylvain Waserman (LREM) au sommet localement.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Illkirch-Graffenstaden : ce qu'il faut retenir A la mi-journée des élections législatives, Illkirch-Graffenstaden foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27 118 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 989 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 7 239 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (71,31%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 2 436 résidents étrangers, représentant 8,99% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 466 € par an, la ville ambitionne un avenir prospère. Illkirch-Graffenstaden incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Illkirch-Graffenstaden À Illkirch-Graffenstaden, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,02% au premier tour et seulement 44,98% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 72,46% au second tour, soit 13 024 personnes. La perte de pouvoir d'achat est notamment capable de modifier les choix que feront les électeurs d'Illkirch-Graffenstaden.