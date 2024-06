En direct

19:34 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Itancourt ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait atteint 8,24% à Itancourt pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (2,9%), l'écologiste Marie Toussaint (2,45%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (2,23%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 14% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Itancourt, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 8,07% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La forte évolution de l'extrême droite à Itancourt en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 19% voire plus à Itancourt ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 46,55% à Itancourt au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Itancourt, à 46,55%. L'extrême droite a alors doublé Valérie Hayer à 14,92% et Raphaël Glucksmann à 8,24%.

14:32 - Itancourt avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La communauté électorale d'Itancourt avait plébiscité Marine Le Pen au terme de la présidentielle 2022. La numéro 1 du Rassemblement national prenait une avance notable avec 31,46% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,01% et 14,08% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 8,61% des voix. Rebelotte au deuxième tour face à Macron avec une patronne du RN à 50,95% contre 49,05%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Itancourt Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Il y a deux ans, lors des législatives à Itancourt, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 11,42% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 74,41% pour Julien Dive (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (84,59%). Julien Dive remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Itancourt : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune d'Itancourt, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,32%. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (9,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 516 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,85%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,41%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Itancourt mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,83% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Participation aux dernières législatives à Itancourt : un aperçu détaillé À Itancourt, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Les études indiquent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 822 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,71% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 16,79% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 37,68% au premier tour et seulement 36,11% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Itancourt cette année ? Quel député succédera à Julien Dive dans la 2ème circonscription de l'Aisne ?