À Jussy, le résultat de la Nupes aux dernières législatives convoité La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Au moment des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 5,02% à Jussy. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 11% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 14,55% des bulletins dans la localité.

En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Jussy Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été grappillés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN finisse pas loin des 50% à Jussy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Un 58,68% largement au-dessus de la moyenne nationale pour le RN à Jussy au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus avisé encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Jussy, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 58,68% des voix contre Valérie Hayer à 6,62% et François-Xavier Bellamy à 6,39%. Si on entre dans le détail, 257 votants l'ont choisie dans la localité.

Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Jussy lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 49,54% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Jussy. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,27%. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec 7,56% des suffrages. Pour le deuxième tour, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait avec 69,47%, devant Emmanuel Macron à 30,53%.

Le résultat du RN déjà déterminant au premier tour Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un indice précieux au moment des élections qui se jouent. En 2022 pour les législatives, le RN se hissait en première position à Jussy. C'est en effet Lola Puissant qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 38,18% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Aisne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,35%, devant le binôme Les Républicains à 46,65%.

Influence des facteurs démographiques sur les élections à Jussy Comment la population de Jussy peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 92 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,95%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,55%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 388 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,91%) et le nombre de résidences HLM (12,78% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Jussy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,47% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

C'est parti pour les législatives à Jussy Au fil des dernières années, les 1 239 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 928 inscrits sur les listes électorales à Jussy, 48,38% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 47,19% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 41,99% au premier tour et seulement 40,74% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était moins qu'en 2017.