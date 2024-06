Résultat des législatives à la Chapelle-Gauthier : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - La liste de Jordan Bardella à 42,79% à la Chapelle-Gauthier au début du mois Le verdict des élections il y a quelques jours est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc comme d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est arrogée les élections européennes à la Chapelle-Gauthier. Ladite liste enregistrait 42,79% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 12,23% et Manon Aubry à 8,73%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à la Chapelle-Gauthier lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection du président de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans à la Chapelle-Gauthier. La numéro 1 de l'ancien Front national glanait 34,24% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 22,73% et 17,41% des voix. La Chapelle-Gauthier n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 6,62% des suffrages pour sa part. Rebelotte pour la cheffe du RN au 2e tour devant Emmanuel Macron avec 57,12%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le Rassemblement national se hissait en première position à la Chapelle-Gauthier au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Dominique Lioret en tête au premier tour, avec 32,36% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) chez les électeurs avec 53,97%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à la Chapelle-Gauthier Les données démographiques et socio-économiques de la Chapelle-Gauthier mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,61%. De plus, le taux de ménages propriétaires (76,3%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (14,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 458 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,17%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,13%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,09% à la Chapelle-Gauthier, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à la Chapelle-Gauthier Au fil des dernières années, les 1 426 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, parmi les 992 inscrits sur les listes électorales à la Chapelle-Gauthier, 47,28% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 48,8% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,54% au premier tour. Au second tour, 40,04% des votants se sont déplacés. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017.