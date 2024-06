Résultat des législatives à la Ciotat : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la Ciotat fait envie L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à la Ciotat, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,52% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 11,16% à la Ciotat pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme de 24% sur place.

18:42 - Le RN a solidement progressé à la Ciotat en 5 ans Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à près de 30% à la Ciotat ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à la Ciotat le 9 juin ? Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. 39,98% des votes sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à la Ciotat, face à Valérie Hayer à 12,95% et Raphaël Glucksmann à 11,16%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 6605 habitants de la Ciotat passés par les bureaux de vote.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à la Ciotat au premier tour de la dernière présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 27,74% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à la Ciotat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,46%. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 11,64% des suffrages. Au deuxième tour, face à Macron, la candidate du RN s'était aussi imposée avec 51,79%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à la Ciotat Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à la Ciotat lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est Joëlle Mélin qui démarrait en pôle position au premier tour avec 26,44%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 56,96%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,04%.

11:02 - Élections législatives à la Ciotat : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de la Ciotat, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,0% et une densité de population de 1130 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 339 € par an montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 14 025 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (21,02%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,02%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,26%, comme à la Ciotat, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

09:32 - C'est l'heure de voter à la Ciotat : les législatives débutent Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? A l'occasion des précédentes élections européennes, 53,95% des personnes en capacité de participer à une élection à la Ciotat avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,01% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 44,94% au premier tour. Au second tour, 44,54% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à la Ciotat ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.