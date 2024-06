En direct

19:50 - À la Grand-Combe, que vont décider les supporters de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait obtenu 18,74% à la Grand-Combe début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 63% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à la Grand-Combe, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 51,72% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 63% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La Grand-Combe compte parmi les rares zones où le RN na pas avancé ces dernières années Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 8 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Grand-Combe semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, il n'a en effet pas augmenté son score dans la commune.

15:31 - Un cas particulier pour La Grand-Combe lors des européennes 2024 Il y a une élection qui est depuis venue tout bouleverser. Même si le raz de marée n'a pas frappé toutes les communes. Avec un score de 22,16% en effet, Jordan Bardella a été devancé au cours des européennes 2024 à la Grand-Combe par Léon Deffontaines avec 29,17% des voix exprimées.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à la Grand-Combe en 2022 ? L'élection présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. Chose rare : le RN avait affiché au premier tour un meilleur résultat aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 16,51% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Fabien Roussel en tête avec 27,18%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 22,82% et Marine Le Pen avec 16,51%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 33,67% contre 66,33%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à la Grand-Combe ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de la Grand-Combe en 2022, lors des élections législatives, avec 17,16% au premier tour, contre 51,72% pour Michel Sala (Nupes), La Grand-Combe faisant partie de la 5ème circonscription du Gard. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Michel Sala (Nupes) finalement en tête localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de la Grand-Combe aux législatives Devant les 7 bureaux de vote dispersés à travers La Grand-Combe, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 4 891 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 291 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (54,38%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 542 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1755,13 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 40,29%, annonçant une situation économique instable. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à la Grand-Combe s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à la Grand-Combe : l'abstention en question À la Grand-Combe, l'un des critères essentiels des élections législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des foyers français pourraient ramener les habitants de la Grand-Combe dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 39,04% dans la commune, à comparer avec une abstention de 35,67% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,89% au premier tour et seulement 57,62% au second tour. Quel député remplacera Michel Sala dans la 5ème circonscription du Gard ?