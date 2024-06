Résultat des législatives à la Possession : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les orphelins de la Nupes en question L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 9,81% à la Possession pour ces élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 37% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs aux dernières législatives à la Possession. C'est cependant un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 37,96% des votes. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour avec 66,41%.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à la Possession ? Alors que déduire de cette avalanche de chiffres ? Si dans tout le pays, les instituts de sondage prédisent une progression moyenne du RN à près de quinze points de plus aux législative 2024 par rapport à son résultat des législatives 2022 (ce qui amènerait le parti de Jordan Bardella à 25% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a grappillé que 1 point de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:31 - Un 27,91% dans la moyenne nationale pour Bardella à la Possession il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à la Possession, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, glanant 27,91% des voix devant Manon Aubry à 20,29% et Valérie Hayer à 11,38%. Ce sont ainsi 1636 habitants qui ont été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - La Possession avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. La Possession avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,08%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 42,62% des suffrages. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,44% et 4,16% des voix. La patronne du RN va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 54,18% contre 45,82% pour Macron.

12:32 - À la Possession, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat du Rassemblement national sera la clé du scrutin au niveau local pour ces législatives. Lors des législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la ville de la Possession, cumulant 10,23% des votes sur place, contre 37,96% pour Karine Lebon (Divers gauche). Sur la commune de la Possession, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Karine Lebon dans la localité.

11:02 - Comprendre l'électorat de la Possession : un regard sur la démographie locale Comment la population de la Possession peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 21,61% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur l'emploi. Avec 49,25% de population active et une densité de population de 276 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (24,07%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 6 205 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (7,95%) et le nombre de résidences HLM (20,23% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à la Possession mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,9% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Participation aux dernières législatives à la Possession : les chiffres clés Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Début juin, à l'occasion des européennes, le taux d'abstention atteignait 75,48% au niveau de la Possession (La Réunion), contre un taux d'abstention de 69,96% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 74,71% au premier tour. Au deuxième tour, 72,56% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à la Possession pour les législatives ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.