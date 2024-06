L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle part rejoindra le Front populaire ? La liste Glucksmann avait glané 16,26% à Labatut il y a quelques jours. Mais la gauche vise bien mieux ce 30 juin, puisque la nouvelle coalition s'élève virtuellement à 26% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Labatut, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 36,01% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 32% voire plus à Labatut ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il est bon d'observer de près. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous intéresse maintenant. C'est en effet la liste de Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Labatut, avec 35,93% des bulletins devant celle de Raphaël Glucksmann avec 16,26%, et Valérie Hayer avec 11,54%.

Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 27,95% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Labatut. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,84% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,82%. Jean Lassalle devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 10,69% des voix. Avec 49,63%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,37%.

11:02 - Les données démographiques de Labatut révèlent les tendances électorales

Dans la ville de Labatut, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,56%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,51%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 604 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,09%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,73%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Labatut mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,66% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.