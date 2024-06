En direct

19:43 - À Laluque, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Laluque, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,85% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ? Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 14,58% à Laluque. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 25% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (2,86%), de l'EELV Marie Toussaint (3,91%) ou encore de Léon Deffontaine (6,25%).

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Laluque Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Laluque entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à près de 29% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,33% dans la moyenne nationale pour Bardella à Laluque le 9 juin dernier Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Laluque, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 33,33% des votes contre Raphaël Glucksmann à 14,58% et Valérie Hayer à 13,54%. Ce sont alors 128 électeurs qui ont été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - 25,9% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Laluque La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Laluque pendant la dernière élection présidentielle avec pas moins de 25,9% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,57% et 17,92% des voix. Laluque n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean Lassalle, avec seulement 7,82% des suffrages. Marine Le Pen s'était aussi imposée au second tour avec 50,66%.

12:32 - À Laluque, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ratait complètement la première marche à Laluque en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,09% au premier tour, contre 33,85% pour Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV), Laluque votant pour la 3ème circonscription des Landes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV (61,33% contre 38,67% pour le RN). Boris Vallaud remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Laluque et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Laluque, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,9%. En outre, le taux de familles propriétaires (76,03%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,8%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 395 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,23%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,73%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Laluque mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,58% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Laluque Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Laluque (40465) ? La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN serait de nature à modifier les décisions que prendront les habitants de Laluque. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 79,56% des électeurs dans la localité avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 82,41% au premier tour, ce qui représentait 637 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,17% au premier tour. Au second tour, 45,47% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Laluque ? Quel député succédera à Boris Vallaud dans la 3ème circonscription des Landes ?