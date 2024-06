En direct

19:41 - À Lasalle, que vont choisir les supporters de gauche ? L'autre question qui entoure ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Lasalle, le binôme Nupes avait en effet enregistré 53,19% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 50% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 18,12% à Lasalle pour les élections continentales. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 54% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Lasalle fait partie des rares zones où l'extrême droite na pas progressé Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. À Lasalle, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella obtenant en effet 20,27% au terme du précédent scrutin européen et 20,96% le 9 juin dernier. Ce contexte diffère de ce que l'on a vu avec stupeur au niveau national, avec près de huit points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin du 9 juin.

15:31 - Lasalle fait exception lors des européennes du 9 juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à analyser avec attention. Un événement historique… Même s'il y a des exceptions ! C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Lasalle lors des élections européennes 2024 à Lasalle, avec 23,09% des votes. La liste surpassait alors celle de Jordan Bardella avec 20,96% dans la localité. Raphaël Glucksmann échouait troisième, avec 18,12%.

14:32 - 43,89% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Lasalle C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Dans les isoloirs de Lasalle, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 15,08%, la fille de Jean-Marie Le Pen était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 43,89% et 16,71% des bulletins exprimés. Le deuxième tour laissera en retrait Marine Le Pen, Emmanuel Macron finissant à 63,36% contre 36,64% pour Le Pen.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Lasalle ? Le RN ne convainquait pas à Lasalle il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,48% au premier tour, contre 53,19% pour Michel Sala (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Lasalle votant pour la 5ème circonscription du Gard. Sur la commune de Lasalle, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national. Une victoire, donc, pour Michel Sala dans la localité.

11:02 - Lasalle : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel portrait faire de Lasalle, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 968 logements pour 1 129 habitants, la densité de la commune est de 114 hab par km². Ses 142 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 23% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,9% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,73% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 25,19% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 444,07 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. En conclusion, Lasalle incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Participation aux élections législatives à Lasalle : facteurs et implications À Lasalle (30460), l'un des critères décisifs du scrutin législatif sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 62,15% au premier tour. Au deuxième tour, 61,73% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,36% dans la ville, à comparer avec une participation de 80,65% au premier tour, ce qui représentait 750 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?