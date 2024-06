En direct

19:41 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Laval-Pradel pour ces législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui a émergé pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Laval-Pradel, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,42% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 5,26% à Laval-Pradel pour les élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 28% sur place.

18:42 - L'extrême droite a nettement progressé à Laval-Pradel Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 40% ou plus à Laval-Pradel ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel du Rassemblement national à Laval-Pradel Le résultat de ces législatives va peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Il y a quelques semaines en effet, à Laval-Pradel, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 44,17% des votes devant Léon Deffontaines à 12,78% et Valérie Hayer à 8,65%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Laval-Pradel au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait donné un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de file du parti d'extrême droite finissait à 33,82% au premier round. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 22,55% et 13,4% des voix. Laval-Pradel n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 9,55% des voix pour sa part. Rebelotte au second tour devant Macron avec une Marine Le Pen à 66,56% contre 33,44%.

12:32 - Quel résultat à Laval-Pradel pour le RN aux législatives ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Laval-Pradel au début des élections législatives 2022. C'est en effet Jean-Marie Launay qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 32,41% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 56,14%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,86%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Laval-Pradel aux législatives À Laval-Pradel, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 14,78% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,96% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (28,08%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 483 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,66%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,77%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Laval-Pradel mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,17% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Participation à Laval-Pradel : les leçons des précédentes élections L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation à Laval-Pradel. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,05% au premier tour. Au deuxième tour, 51,92% des votants ont exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 79,63% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 76,69% au deuxième tour, soit 737 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient, pourraient potentiellement modifier la stratégie de vote des citoyens de Laval-Pradel.