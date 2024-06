En direct

19:41 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Lédignan pour ces législatives 2024 ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. A l'occasion du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 23,68% des votes dans la localité. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment terminé à 12,97% à Lédignan pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 5,06% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,48% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,38% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 25% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 8 points à Lédignan Que peut-on déduire de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à environ 40% à Lédignan ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration du Rassemblement national à Lédignan Le résultat de ce dimanche 30 juin fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lédignan, avec 44,46%, soit 281 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 12,97% et Valérie Hayer à 10,6%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Lédignan ? L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Lédignan lors de la dernière présidentielle avec un score de 34,55% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,39% et 18,8% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,64% des voix pour sa part. Nouveau coup d'éclat au 2e tour pour la candidate du RN face à Macron avec une patronne du RN à 58,44% contre 41,56%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le résultat en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection législative. Le RN tirait son épingle du jeu à Lédignan lors des législatives 2022. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Gard, c'est Jean-Marie Launay qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 33,27%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 59,01%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,99%.

11:02 - Lédignan : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Lédignan comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 502 habitants répartis dans 735 logements, cette commune présente une densité de 206 habitants par km². Ses 128 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 18,58% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,71% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,19% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 38,3% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1137,94 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Lédignan, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, se joignent aux défis français.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Lédignan Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a quelques semaines, durant les précédentes européennes, 1 174 électeurs de Lédignan (Gard) s'étaient rendus aux urnes (soit 54,68%), contre une participation de 51,73% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 44,65% au premier tour et seulement 43,78% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 158 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,1% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 74,87% au premier tour, ce qui représentait 867 personnes.