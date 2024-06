En direct

19:43 - À Lesperon, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 16,74% à Lesperon début juin. Mais on donne la gauche plus haut ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Lesperon, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 33,86% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par le RN à Lesperon Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces résultats. Mais quelques grandes directions émergent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Lesperon entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Lesperon au début du mois ? Impossible de ne pas se pencher sur le scrutin qui a secoué le pays il y a une vingtaine de jours. Le 9 juin en effet, à Lesperon, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, cumulant 35,74% des votes contre Raphaël Glucksmann à 16,74% et Jean Lassalle à 12,81%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Lesperon en 2022 ? C'est probablement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 28,88% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Lesperon. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,33%. Jean Lassalle ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 8,97% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,83% contre 54,17%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Lesperon ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Lesperon, comptant 20,45%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 33,86% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 44,94% contre 55,06% pour les vainqueurs. Boris Vallaud remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Lesperon : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Lesperon, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 027 habitants répartis dans 584 logements, ce bourg présente une densité de 10 hab par km². Ses 54 entreprises attestent une économie favorable. Dans le bourg, 16,47% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 30,99% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,76% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 32,62% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 210,92 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. En résumé, Lesperon incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Leçons à tirer de la participation lors des législatives à Lesperon Au fil des dernières années, les 1 052 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, 44,55% des personnes aptes à participer à une élection à Lesperon avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 47,51% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,03% au premier tour et seulement 54,62% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lesperon ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 876 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 22,95% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 24,72% au deuxième tour.