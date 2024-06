En direct

19:41 - À Lézan, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait obtenu 14,89% à Lézan il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 28% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Lézan, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 31,26% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,5% pour Yannick Jadot, 3,99% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national à Lézan, un favori aux législatives ? Que tirer de cette combinaison de scores ? La progression du RN est déjà forte à Lézan entre le score de Jordan Bardella en 2019 (30,31%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (36,7%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points comparé aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 36,7% pour la liste de Jordan Bardella à Lézan début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi logique au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Lézan, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 36,7% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,89% et Valérie Hayer à 12,06%. Ce qui correspond à 207 électeurs dans la localité.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Lézan lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de l'ancien Front national obtenait 28,38% au premier round contre 23,19% pour Jean-Luc Mélenchon et 21,01% pour Emmanuel Macron sur le podium. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 8,7% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 52,57%, devant Emmanuel Macron à 47,43%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Lézan ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Lézan, grappillant 22,79% des voix sur place, contre 31,26% pour Michel Sala (Nupes). Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 50,77%, contre 49,23% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

11:02 - Lézan et législatives : démographie, économie et choix électoraux Comment la population de Lézan peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 164 hab par km² et 41,96% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 19,39% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 551 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,21%) et le nombre de résidences HLM (1,44% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Lézan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,28% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Lézan ? L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Durant les européennes de début juin, 49,83% des électeurs de Lézan s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 51,12% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,55% au premier tour et seulement 46,47% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Lézan ? Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, 70,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 76,31% au premier tour, ce qui représentait 857 personnes.