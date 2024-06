En direct

19:51 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Lisses L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). La liste Glucksmann avait obtenu 9,64% à Lisses il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un total tournant autour des 33% sur place. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Lisses, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 32,36% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Lisses Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella à son niveau national à Lisses il y a trois semaines Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant que ce choc est le déclencheur de l'élection qui nous occupe aujourd'hui. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Lisses, avec 31,79% des votes exprimés (857 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 18,81%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 11,94%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Lisses en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 30,91% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 23,4%. La double-finaliste au niveau national ne finissait ici qu'avec 21,77% des votes. Le deuxième round de scrutin ne sera pas plus favorable à la patronne du RN, Emmanuel Macron finissant à 60% contre 40% pour Le Pen.

12:32 - Farida Amrani (Nupes) en avance lors des législatives 2022 à Lisses Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Lisses, grappillant 20,76% des votes sur place, contre 32,36% pour Farida Amrani (LFI-PS-PC-EELV). Sur la commune de Lisses, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national.

11:02 - Lisses : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Lisses, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 729 habitants par km² et un taux de chômage de 8,49%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (85,88%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 472 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,30% et d'une population étrangère de 4,56% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,29% à Lisses, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Participation à Lisses : que retenir des précédentes élections ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Durant les élections européennes de début juin, 49,34% des personnes aptes à participer à une élection à Lisses avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,51% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 45,47% au premier tour et seulement 44,44% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,02% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 70,39% au second tour, ce qui représentait 3 814 personnes.