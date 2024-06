Résultat des législatives à Loire-Authion : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes à Loire-Authion ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Front populaire ? Aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 16,7% à Loire-Authion. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 6,66% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,56% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,21% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 31% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Loire-Authion, la Nupes avait par ailleurs enregistré 27,79% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions correspondant à la ville, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national a nettement gagné du terrain à Loire-Authion Difficile de mettre en perspective tous ces résultats. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 20% à Loire-Authion ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Loire-Authion début juin Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ce nouveau scrutin. C'est en effet la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections européennes il y a trois semaines à Loire-Authion, avec 27,36% des bulletins valides devant celle de Valérie Hayer avec 19,45%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 16,7%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Loire-Authion ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,21% contre 35,12% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,39% et 6,68% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 33,55% contre 66,45%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble en 2022 Regarder le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Loire-Authion, grattant 16,5% des voix sur place, contre 35,26% en moyenne pour les candidats Ensemble ! Répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Stella Dupont (ENS) dans la 2e circonscription avec 38,95% et Véronique Roudévitch (NUP) dans la 3e circonscription avec 29,18%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux candidats rivaux étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 58,13% contre 42,83% pour les vainqueurs. La liste des gagnants dans la ville était donc cette fois Stella Dupont (ENS) dans la 2e circonscription avec 58,13% et Anne-Laure Blin (LR) dans la 3e circonscription avec 54,81%.

11:02 - Loire-Authion : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Loire-Authion émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec une population de 16 416 habitants répartis dans 6 954 logements, cette agglomération présente une densité de 790 habitants par km². Ses 902 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 4 854 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,1% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2354,95 €/mois, la commune désire un avenir prospère. À Loire-Authion, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Les législatives démarrent à Loire-Authion : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le niveau de participation à Loire-Authion (49140). Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 12 770 personnes en âge de voter dans la ville, 79,99% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 79,67% au deuxième tour, ce qui représentait 10 178 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,22% au premier tour et seulement 51,41% au deuxième tour. Quels candidats arriveront en tête dans les 2 circonscriptions de Loire-Authion ?