19:43 - Quel score pour à gauche au terme de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 14,59% à Meilhan. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 5,23% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,96% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 24% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Meilhan, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 33,75% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Meilhan à l'issue des législatives ? Alors que tirer de tous ces scores ? La progression du RN semble déjà solide à Meilhan entre le score de Jordan Bardella en 2019 (29,91%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (36,58%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points par rapport à la dernière élection des députés en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 32% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Meilhan Les résultats de ce 30 juin seront peut-être comparables avec le verdict établi le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Meilhan, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, glanant 36,58% des voix contre Raphaël Glucksmann à 14,59% et Valérie Hayer à 10,81%.

14:32 - 26,78% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Meilhan La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 26,78% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Meilhan. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,02%. Jean Lassalle devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 9,42% des voix. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN l'avait aussi emporté avec 51,15%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Meilhan Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, Meilhan, couverte par la 3ème circonscription des Landes, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 33,75%, alors que le RN sera derrière à 24,32%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (51,38% contre 48,62% pour le RN). C'est en revanche Jean-Francois Broquères (Ensemble !) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Les enjeux locaux de Meilhan : tour d'horizon démographique Dans la commune de Meilhan, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 16,84% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,84% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,14%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 484 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,46%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,66%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Meilhan mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,8% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Meilhan : quel était le taux de participation aux législatives ? Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 36,47% des électeurs de Meilhan. L'abstention était de 41,55% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,05% au premier tour. Au deuxième tour, 52,63% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Meilhan ? En comparaison, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017.