Résultat des législatives à Meylan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Meylan ? L'autre interrogation qui enveloppe ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 19,66% à Meylan. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 37% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (8,66%), de l'écologiste Marie Toussaint (9,06%) ou encore de Léon Deffontaine (1,1%). Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Meylan, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 26,63% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Meylan Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera tout proche des 20% ou plus à Meylan ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national dépassé à Meylan lors des élections de juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme encore plus sensé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Le trio de tête des dernières élections européennes à Meylan, en effet, était composé de la liste de Jordan Bardella en troisième position, avec 17,4% des suffrages, distancée par la liste de Raphaël Glucksmann avec 19,66% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 21,81%, en tête dans la commune.

14:32 - Meylan avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est certainement la clé pour jauger une tendance politique locale. Elément saillant : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour une meilleure marque aux législatives 2022 à Meylan que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elle avait rassemblé 11,32% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 39,17%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 19,32% et Marine Le Pen avec 11,32%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 23,06% contre 76,94%).

12:32 - Des législatives positives pour le bloc Ensemble la dernière fois Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Les législatives 2022 à Meylan ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 8,2% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Isère, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 47,29% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (66,29% contre 33,71% pour le RN). Olivier Véran conservait donc son avance sur place.

11:02 - Meylan : élections législatives et dynamiques démographiques Comment les habitants de Meylan peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 1403 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,72%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres, atteignant 41,79%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,67%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,46%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 8,08% à Meylan, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Meylan ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des consultations politiques passées. Début juin, à l'occasion des européennes, sur les 14 428 inscrits sur les listes électorales à Meylan, 63,41% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 58,23% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 59,9% au premier tour et seulement 57,13% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.