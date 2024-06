En direct

19:47 - Les votes de la Nupes en question La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Mirebeau-sur-Bèze, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,44% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 11,18% à Mirebeau-sur-Bèze. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 20% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,47%), de Marie Toussaint (3,35%) et enfin de Léon Deffontaine (1,74%).

18:42 - La progression éclair du RN à Mirebeau-sur-Bèze en 5 ans Difficile de mettre en perspective cette masse de résultats. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est pas impossible que le RN termine pas loin des 30% ou plus à Mirebeau-sur-Bèze ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Mirebeau-sur-Bèze le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le verdict qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Mirebeau-sur-Bèze, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 43,73% des suffrages face à Valérie Hayer à 12,42% et Raphaël Glucksmann à 11,18%. Ce qui correspond à 352 électeurs dans la localité.

14:32 - 29,92% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Mirebeau-sur-Bèze C'est probablement l'élection présidentielle qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait offert un net avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Mirebeau-sur-Bèze. Marine Le Pen l'emportait avec 29,92% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,82% et 17,99% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,08% des voix pour sa part. Au 2e tour deux semaines plus tard, c'est aussi la figure de l'ancien FN qui passait devant à Mirebeau-sur-Bèze avec 51,76%, devant Emmanuel Macron à 48,24%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 Lors des dernières législatives, le Rassemblement national se hissait en pôle position à Mirebeau-sur-Bèze. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Côte-d'Or, c'est Mélanie Fortier qui arrivait en tête au premier tour avec 25,70%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Benoît Bordat (LREM) chez les électeurs avec 54,87%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Mirebeau-sur-Bèze aux élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Mirebeau-sur-Bèze, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 909 logements pour 1 962 habitants, la densité de la ville est de 94 hab par km². L'existence de 146 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,18%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 33,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,04%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 946 € par an. Ainsi, Mirebeau-sur-Bèze incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Abstention à Mirebeau-sur-Bèze : que retenir des précédentes élections ? À Mirebeau-sur-Bèze (21310), le taux d'abstention constituera un critère fort des législatives. Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Mirebeau-sur-Bèze. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,27% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 78,33% au premier tour, ce qui représentait 1 095 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,43% au premier tour et seulement 44,09% au second tour. Quel député remplacera Benoît Bordat dans la 2ème circonscription de la Côte-d'Or ?