Résultat des législatives à Moisenay : l'élection 2024 en direct

17:24 - Un avantage de Bardella à Moisenay le 9 juin dernier

Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est évocateur. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Moisenay, à 43,39%, soit 256 voix. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 13,39% et Raphaël Glucksmann à 9,49%.