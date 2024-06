En direct

19:50 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Mondonville pour ces législatives 2024 ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Mondonville, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,06% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 12,85% à Mondonville. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 27% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (8,6%), de Marie Toussaint (5,23%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,49%).

18:42 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Mondonville en 5 ans Que retenir de tous ces chiffres ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Mondonville entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,34% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Mondonville le 9 juin dernier Ce fragile équilibre a vécu. Le score de la liste RN, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Mondonville, à 34,34%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 12,9% et Raphaël Glucksmann à 12,85%.

14:32 - Mondonville avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est probablement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 25,23% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Mondonville. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,49%. Mondonville n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,73% des voix. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,5% contre 54,5%.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Mondonville ? Le RN ne convainquait pas dans la commune de Mondonville il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 22,05% au premier tour, contre 28,06% pour Hadrien Clouet (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Mondonville votant pour la 1ère circonscription de la Haute-Garonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 48,29% contre 51,71% pour les vainqueurs. Hadrien Clouet conservait donc son avance sur place.

11:02 - Mondonville : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Mondonville, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 5 680 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 290 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 580 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 20,83% des résidents sont des enfants, et 13,72% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 342 personnes (6,24%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Parmi cette mosaïque sociale, près de 36,08% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 664,52 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Mondonville, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives démarrent à Mondonville : quel sera le taux d'abstention ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. A l'occasion des précédentes européennes, 47,35% des personnes en capacité de participer à une élection à Mondonville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 46,68% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,46% au premier tour et seulement 53,59% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Mondonville pour les législatives ? Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.