19:34 - Les 17,78% de la coalition de gauche observés Une autre source de doute qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,78% des voix dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 6,47% à Montescourt-Lizerolles. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 12% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Montescourt-Lizerolles Alors que déduire de cette avalanche de chiffres ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN soit à près de 44% ou plus à Montescourt-Lizerolles ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN largement au-dessus de son niveau national à Montescourt-Lizerolles aux européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours est évocateur. Il y a quelques semaines en effet, à Montescourt-Lizerolles, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 62,06% des suffrages contre Valérie Hayer à 6,99% et Raphaël Glucksmann à 6,47%.

14:32 - 48,75% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Montescourt-Lizerolles La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. La cité de Montescourt-Lizerolles avait servi un incontestable avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République 2022. La cheffe du parti frontiste finissait avec 48,75% au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 17,52% et 14,54% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 4,89% des suffrages. Au 2e tour, la patronne du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 71,36% contre 28,64%.

12:32 - Quel score pour le Rassemblement national au premier tour à Montescourt-Lizerolles ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Montescourt-Lizerolles. C'est en effet Lola Puissant qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 36,14% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Aisne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 55,99%, devant le binôme Les Républicains à 44,01%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Montescourt-Lizerolles : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Montescourt-Lizerolles, le scrutin est en cours. Dotée de 729 logements pour 1 614 habitants, la densité de la commune est de 265 habitants par km². Ses 41 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 40% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,22% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 28,99% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 33,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 204,59 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Montescourt-Lizerolles, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives démarrent à Montescourt-Lizerolles : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Montescourt-Lizerolles ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,63% au premier tour. Au second tour, 42,61% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Montescourt-Lizerolles ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,02% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 77,73% au premier tour, c'est-à-dire 855 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?