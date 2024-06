En direct

19:43 - Une prévision de 29% à 40% pour le Front populaire à Montfort-en-Chalosse La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 20,82% à Montfort-en-Chalosse il y a quelques jours. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 2,6% de Manon Aubry (LFI), les 4,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,69% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 29% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Montfort-en-Chalosse, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 40% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Montfort-en-Chalosse Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 20% ou plus à Montfort-en-Chalosse ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Montfort-en-Chalosse il y a trois semaines Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste poussée par Jordan Bardella qui terminait en tête des élections européennes 2024 à Montfort-en-Chalosse, avec 28,63% des voix devant celle de Raphaël Glucksmann avec 20,82%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 16,92%.

14:32 - 27,84% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Montfort-en-Chalosse L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du président de la République. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,88% contre 27,84% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,64% et 10,44% des voix. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,78% contre 59,22%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Montfort-en-Chalosse Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette rétrospective n'a rien d' une garantie… Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Montfort-en-Chalosse, comptant 15,74%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 40,00% des voix. Montfort-en-Chalosse se tournera d'ailleurs encore vers Boris Vallaud au second tour, finalement en tête localement avec 58,90%.

11:02 - Montfort-en-Chalosse : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Quel portrait faire de Montfort-en-Chalosse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 621 logements pour 1 207 habitants, la densité de la ville est de 102 hab par km². L'existence de 103 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (26,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 36,59% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 26,61% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 920,48 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Montfort-en-Chalosse, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les élections législatives à Montfort-en-Chalosse (40380) sont lancées Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Lors des élections européennes de début juin, parmi les 879 personnes en âge de voter à Montfort-en-Chalosse, 55,63% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 56,12% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,69% au premier tour et seulement 50,29% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Montfort-en-Chalosse ? En proportion, à l'échelle nationale, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record.