19:41 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Montpezat La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste un mystère. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Montpezat, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,4% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,09% pour Yannick Jadot, 2,22% pour Fabien Roussel et 2,35% pour Anne Hidalgo). La liste de Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 13,65% à Montpezat pour le tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 9,04% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,8% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,41% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 30% cette fois.

18:42 - Le RN a fortement avancé à Montpezat Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais des tendances apparaissent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 40% ou plus à Montpezat ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,13% pour le RN à Montpezat il y a trois semaines Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, terminait en tête des élections du Parlement européen 2024 à Montpezat. Ladite liste a cumulé 41,13% des voix, contre Raphaël Glucksmann à 13,65% et Valérie Hayer à 9,22%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Montpezat lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est sans doute la clé pour juger une tendance politique locale. La communauté des électeurs de Montpezat avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022. La cheffe de file de l'ancien FN l'emportait avec 31,85% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 22,45% et 18,41% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 7,57% des suffrages. La candidate du RN avait aussi une longueur d'avance au 2e tour avec 55,3%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national en 2022 Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le Rassemblement national arrivait en pôle position à Montpezat lors des législatives de 2022. C'est en effet Jean-Marie Launay qui arrivait en pôle position au premier tour avec 28,80% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 54,48%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,52%.

11:02 - Montpezat : quand les données démographiques façonnent les urnes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Montpezat révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 12,97% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 47,52% de population active et une densité de population de 90 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (80,4%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 505 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,12%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,81%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montpezat mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,12% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Montpezat ? Au cours des dernières années, les 1 418 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 57,88% des personnes en capacité de voter à Montpezat avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 54,67% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 50,4% au premier tour. Au deuxième tour, 49,5% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Montpezat ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour.