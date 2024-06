En direct

19:50 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Morcenx-la-Nouvelle La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, est un saut dans le vide. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Morcenx-la-Nouvelle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 48,01% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 27,11% à Morcenx-la-Nouvelle. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 6,28% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,59% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul de 39% cette fois.

18:42 - Le RN a largement séduit à Morcenx-la-Nouvelle en 5 ans Que retenir de l'ensemble de ces chiffres ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Morcenx-la-Nouvelle entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 29% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Morcenx-la-Nouvelle dans la moyenne nationale concernant Bardella il y a trois semaines Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques semaines est incontournable. Regarder juste derrière nous semble donc également logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 659 votants de Morcenx-la-Nouvelle ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a cumulé 30,23% des voix contre Raphaël Glucksmann à 27,11% et Valérie Hayer à 8,35%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Morcenx-la-Nouvelle ? L'élection présidentielle est sans doute la clé pour estimer une tendance politique locale. L'élection suprême avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader de l'ancien Front national l'emportait avec 23,86% au premier tour contre 21,34% pour Jean-Luc Mélenchon et 19,67% pour Emmanuel Macron sur le podium. Anne Hidalgo devait alors se placer parmi les figurants avec 9,6% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,09% contre 51,91%.

12:32 - Boris Vallaud (Nupes) en avance lors des législatives 2022 à Morcenx-la-Nouvelle Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Aux législatives en 2022 à Morcenx-la-Nouvelle, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,48% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 48,01% pour Boris Vallaud (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 71,90%. Boris Vallaud s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Morcenx-la-Nouvelle : perspectives électorales À Morcenx-la-Nouvelle, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 15,19% et une densité de population de 71 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (73,56%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 2 291 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,57%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (12,22%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Morcenx-la-Nouvelle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,72% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - La participation aux législatives à Morcenx-la-Nouvelle Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Pendant les européennes du mois de juin 2024, 56,11% des personnes en capacité de voter à Morcenx-la-Nouvelle avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 59,47% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,19% au premier tour et seulement 50,66% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Morcenx-la-Nouvelle ? Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record.