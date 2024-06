Résultat des législatives à Moulins : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote de gauche à Moulins ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en rassembler une portion. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Moulins, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,53% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,41% à Moulins. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 8,24% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,01% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 29% cette fois.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Moulins Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà engrangé 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à environ 20% à Moulins ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Moulins le 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le résultat de la liste RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Moulins, à 31,78%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 14,41% et Valérie Hayer à 13,7%.

14:32 - 29,91% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Moulins L'élection du président de la République est sans doute la clé pour jauger une préférence politique locale. Moulins avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,87%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 29,91% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,4% et 7,2% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 39,45% contre 60,55%.

12:32 - Yannick Monnet (LFI-PS-PC-EELV) en avance lors des dernières législatives à Moulins Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très scruté. Au premier tour des élections législatives 2022, Moulins, couverte par la 1ère circonscription de l'Allier, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 31,53%, alors que le RN sera distancé à 13,96%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV (53,29% contre 46,71% pour le RN). Yannick Monnet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Moulins et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Moulins foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 19 343 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 462 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (61,26%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 1 502 résidents étrangers, Moulins se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 224 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,16%, annonçant une situation économique fragile. À Moulins, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Moulins Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Début juin, pendant les européennes, le taux de participation atteignait 46,09% des inscrits sur les listes électorales de Moulins. La participation était de 45,75% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,48% au premier tour et seulement 42,3% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Moulins cette année ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 12 875 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 66,35% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 65,02% au deuxième tour, soit 8 363 personnes.