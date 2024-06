En direct

19:43 - Quels seront les reports du vote de gauche à Mugron ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Mugron, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 51,63% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 26,2% à Mugron le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 38% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,7%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,74%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (4,1%).

18:42 - Le RN a vigoureusement avancé à Mugron en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 8 points à Mugron entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La particularité Mugron lors des élections du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Même si tous les secteurs ne sont pas touchés au même niveau. Bardella n'était que deuxième en effet lors des élections du Parlement européen il y a quelques jours à Mugron. C'est la liste de Raphaël Glucksmann qui a remporté l'élection avec 26,2%, contre 24,78% pour le RN.

14:32 - À Mugron, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'élection à la présidence de la République est certainement la référence pour estimer une tendance politique locale. Mugron avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,58%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 22,3% des votes. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 19,33% et 10,66% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,21% contre 59,79%.

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Mugron ? Le RN n'a pas convaincu à Mugron il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 12,05% au premier tour, contre 51,63% pour Boris Vallaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Mugron votant pour la 3ème circonscription des Landes. Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant également le binôme Nupes remporter le scrutin.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Mugron Dans les rues de Mugron, les élections sont en cours. Avec une population de 1 318 habitants répartis dans 727 logements, ce village présente une densité de 88 hab par km². Ses 111 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 41,53% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 51,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1490,53 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Mugron montre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Mugron L'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Mugron. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 34,78% au premier tour. Au second tour, 38,72% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 955 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 18,32% étaient restés chez eux. L'abstention était de 14,24% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des familles seraient par exemple capables de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Mugron.