19:48 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Muizon La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire ce dimanche ? A l'occasion du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 19,69% des voix dans la localité. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 13,05% à Muizon. Mais ce sont 20% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,2%), de l'EELV Marie Toussaint (2,88%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1%).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 12 points à Muizon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à près de 29% voire plus à Muizon ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,49% pour la liste Rassemblement national à Muizon le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Muizon, avec 39,49%, soit 357 voix dans la ville. L'extrême droite a alors devancé Valérie Hayer à 19,47% et Raphaël Glucksmann à 13,05%.

14:32 - Muizon avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Muizon lors du premier tour de la présidentielle avec 32,9%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 28,16%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,47% et 7,96% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 43,69% contre 56,31%.

12:32 - Quel résultat pour le RN au premier tour à Muizon ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN se hissait en pôle position à Muizon. On retrouvait en effet Anne-Sophie Frigout en tête au premier tour, avec 21,74% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 57,32%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,68%.

11:02 - Élections législatives à Muizon : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Muizon mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,17% peut agir sur les espérances des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec 43,79% de population active et une densité de population de 299 hab/km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 485 euros/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 861 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,14%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,02%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Muizon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,98% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Muizon : la mobilisation des citoyens aux élections législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,62% des électeurs de Muizon. Le taux de participation était de 56,4% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,94% au premier tour. Au deuxième tour, 46,75% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 76,92% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,01% au deuxième tour, ce qui représentait 1 366 personnes.